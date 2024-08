Drie pogingen in de snatch en clean & jerk: het olympische gewichtheffen uitgelegd

wo 7 augustus 2024 16:52

Op de Olympische Spelen zijn er tal van sporten. Eén ervan is gewichtheffen. In verschillende gewichtscategorieën strijden meer dan 100 atleten om de medailles. Maar hoe ziet zo'n wedstrijd er uit? En wie verdedigt de Belgische eer in Parijs?

Competitie

Een wedstrijd gewichtheffen bestaat uit 2 delen: snatch en clean & jerk. Die worden op één dag afgewerkt. De snatch is altijd het eerste onderdeel. Op technisch vlak is dat de moeilijkste oefening. Vanop de grond moet je het gewicht tot boven je hoofd heffen in één beweging. Dat gebeurt met een kleine sprong. In de clean & jerk worden zwaardere gewichten geheven. Daarbij mag de deelnemer het gewicht laten rusten ter hoogte van de schouders voor hij/zij met gespreide voeten (één voor en één achter) het gewicht in de lucht steekt. Per discipline krijgen de gewichtheffers 3 beurten. Ze mogen zelf bepalen hoeveel kilogram ze aan hun staaf hangen per beurt. In totaal zijn er dus 6 beurten. Wie aan het eind het grootste totaalgewicht heeft, wint de wedstrijd.

Nina Sterckx werd 5e op de Olympische Spelen in Tokio.

Wie, wanneer, waar in Parijs?

Op de komende Olympische Spelen zijn er 10 gewichtsklassen: 5 bij de vrouwen en 5 bij de mannen. Eén Belgische gewichthefster komt in actie: Nina Sterckx. Na lang twijfelen koos ze voor de klasse tot 49 kilogram. Die competitie vindt plaats op woensdag 7 augustus, vanaf 19.30 uur. Het strijdtoneel voor de gewichthefcompetitie is de South Paris Arena, meer bepaald hal 6 van het expocomplex. In het eerste deel van de Spelen worden daar al de handbalmatchen gespeeld.

Gewichtsklassen op de Olympische Spelen Mannen Vrouwen - 61 kilogram - 49 kilogram - 73 kilogram - 59 kilogram - 89 kilgram - 71 kilogram - 102 kilogram - 81 kilogram + 102 kilogram + 81 kilogram

Tips van Belgische olympiër