Vorig jaar "een tovenaar", nu trainer onder druk: plots vrezen zelfs de bookies voor de toekomst van Philippe Clement bij Rangers

do 24 oktober 2024 07:13

Nergens is succes zo vluchtig als in het voetbal. Enkele maanden geleden zocht de Schotse pers naar superlatieven voor Philippe Clement, maar nu zou de Belgische coach volgens diezelfde media moeten vrezen voor zijn job bij Rangers. Wat is er aan de hand?

Over het kanaal is er voor sommige sites niet veel nodig om een nieuwsartikel te maken. Populair in dat genre: de schommelingen van quoteringen op goksites.



Enter Philippe Clement.

De Belgische coach van de Schotse topclub Rangers was de voorbije week namelijk het onderwerp van zulke schrijfseltjes. Want de meeste goksites hadden de kans dat Clement vóór kerst ontslagen wordt - inderdaad, daar kan op gewed worden -plots stevig verhoogd. Zij schatten de overlevingskansen van onze landgenoot nu ongeveer op 50/50.

Veranderde teneur

Opmerkelijk, toch?



Want Clement had toch indruk gemaakt in zijn debuutmaanden bij Rangers? In de competitie zette hij een straffe ongeslagen reeks neer, Europees was er groepswinst in de Europa League én tussendoor pakte de coach ook nog eens de Schotse League Cup.



Uiteraard droeg de achterban op Ibrox de "Belgische tovenaar" op handen.

Maar vraag diezelfde fans nu om het eerste jaar van Clement bij Rangers - een jubileum dat hij 10 dagen geleden vierde - te evalueren en de teneur zal helemaal anders zijn. Na de droomstart kende Rangers onder Clement een terugval in de beslissende maanden van de titelstrijd. Ook de verloren bekerfinale tegen aartsvijand Celtic hakte er diep in. Soit, ondanks die dompers begon Clement nog steeds met veel krediet en vertrouwen aan het nieuwe seizoen. Dat hij een verbeterd contract tot 2028 tekende, bevestigde dat. Met ruim 16 miljoen euro aan transfers - voor gevestigde namen zoals Diomandé, Bajrami, Pröpper en Cerny - investeerde de club ook fors in versterkingen.

Het is oké als er 200 fans buiten het stadion hun ongenoegen uiten, zoals na de derby tegen Celtic. Maar als die groep groeit tot 1.000, 2.000 of 5.000 man... Dan krijgt Clement problemen." Chris Sutton

Alleen blijft het rendement voorlopig uit.



Tegen Olympique Lyon sneuvelde de cultclub in de voorrondes van de Champions League. En ook in de competitie staat Rangers al 6 punten in het krijt op Celtic en revelatie Aberdeen na 8 speeldagen. In ons land zou zo'n kloof allerminst een drama zijn, maar in Schotland telt elk punt gezien de dominantie van de rivaal in groen en wit. Vooral dit weekend maakte Rangers, waar Dessers al weken naar een doelpunt zoekt, een dure uitschuiver bij Kilmarnock. Op het dramatische kunstgrasveld verloren Clement en co met het kleinste verschil. In de Schotse pers voerde men de druk op. Onder meer analist Chris Sutton waarschuwde onze landgenoot: "Het is oké als er 200 fans buiten het stadion hun ongenoegen uiten, zoals na de derby tegen Celtic (Rangers verloor met 3-0, red.). Maar als die groep groeit tot 1.000, 2.000 of 5.000 man... Dan krijgt Clement problemen."

Boeltje in bestuurskamer

Wat Clement de voorbije weken niet hielp: in de bestuurskamer van Rangers is het momenteel een boeltje.



Voorzitter John Bennett moest onverwacht aftreden om gezondheidsredenen, terwijl de club ook al maanden tevergeefs naar een nieuwe CEO speurt. "Dat Clement nog niet ontslagen is, komt omdat er simpelweg niemand is om die knoop door te hakken", klonk het deze week cynisch in een krant. Tot dusver laat Clement - every inch a gentleman - zich wel niet uit zijn lood slaan door de opzwellende kritiek.



Gisteren temperde de coach in de aanloop naar het belangrijke Europese duel tegen Steaua Boekarest de gemoederen. "Kijk, vorig seizoen stonden alle fans achter ons verhaal", opende Clement. "Toen ging ik niet mee in de hype en de Harry Potter-verhalen. Dus nu ga ik evenmin vervallen in drama. Er is veel ruimte tussen beide uitersten en daar bevinden wij ons momenteel in."

Ik ben er 200% van overtuigd dat we op de goede weg zijn. Philippe Clement

Clement onderstreepte tijdens de persconferentie onder meer dat Rangers deze zomer een (gedwongen) metamorfose onderging. "Het was een grote heropbouw op vele vlakken", aldus de coach. "De salarissen moesten naar beneden om de club leefbaar te houden voor nu én voor de toekomst." "We werken hard met de spelers en staf om Rangers zo snel mogelijk weer naar het niveau van 12 à 15 jaar geleden te brengen. Dat vergt tijd en hard werk, maar het is ook een proces met mindere momenten dat niet op 3 maanden klaar is." "Ik ben er 200% van overtuigd dat we op de goede weg zijn", verzekerde Clement, die benadrukte dat hij en de Schotse topclub een verhaal op lange termijn willen schrijven. "Want als je om de zoveel maanden van ideeën verandert, dan is er geen consistentie in een club. Je moet een bepaald pad volgen, waarbij iedereen de juiste richting uitgaat. Anders zal je altijd ups en downs kennen."

Clement hoopt ongetwijfeld dat de ups er snel aankomen.

UEFA Europa League