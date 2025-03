Giacomo Angelini is de nieuwe sterke man bij Standard, Pierre Locht trekt naar de voetbalbond

Giacomo Angelini is de nieuwe CEO van Standard. Hij volgt Pierre Locht op, die bijna een jaar geleden zijn vertrek al had aangekondigd, maar nu pas wordt vervangen.

In mei 2024 had Pierre Locht al laten weten dat hij zou opstappen als CEO van Standard. Toch bleef hij sindsdien aan het roer, om de verkoop van de club nog te regelen.



Nu heeft Standard met Giacomo Angelini dan toch een opvolger gevonden. Angelini was tot nu toe CFO, zeg maar de financieel directeur van de club.

"Het is een enorme eer om deze rol op mij te nemen", zegt Angelini. "Ondanks het lopende verkoopproces is onze prioriteit ervoor te zorgen dat de club optimaal voorbereid is op de uitdagingen op korte termijn en dat de voorbereidingen op volgend seizoen nu al kunnen starten."



Locht blijft nog een paar weken als consultant betrokken bij de club, om de overgang soepel te laten verlopen. Daarna gaat hij aan de slag bij de voetbalbond, waar hij momenteel lid is van de Raad van Bestuur en nu de nieuwe CFO wordt.