Journalist verrast Clement met vraag over interesse van Anderlecht, maar T1 is stellig: "Ik blijf bij Rangers"

Daags voor de eerste Europa League-wedstrijd tegen Malmö krijgt Philippe Clement plots een vraag over Anderlecht voor de voeten geworpen. De Belgische coach zou volgens de journalist genoemd worden bij paars-wit. "Maar voor mij is het duidelijk: ik wil aan een mooie toekomst bouwen bij Rangers", weerlegt Clement de geruchten.

"Er zijn geruchten uit België dat jij in beeld zou zijn bij Anderlecht. Zou je er iets over willen zeggen?"

Het was niet meteen de vraag die Philippe Clement verwacht had daags voor de Europa League-wedstrijd van Rangers in en tegen Malmö. Toch weigerde de Belgische coach erop in te gaan.

"Als je me het vraagt, wil ik er zeker iets over zeggen", knipoogt Clement. "Voor mij is het duidelijk: ik heb me voor lange termijn geëngageerd om bij Rangers aan de slag te gaan."