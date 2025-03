Kortrijk is verrassende nummer 1 in BNXT League: "Je hoeft niet het grootste budget te hebben om bovenaan te staan"

wo 26 maart 2025 10:39

Ondanks de nederlaag van afgelopen weekend - een thriller op het veld van Antwerp Giants - is Kortrijk na 26 speeldagen de verrassende leider in de BNXT League. Verrassend, want de club speelt pas sinds vorig jaar op het hoogste niveau. Sportweekend ging poolshoogte nemen in de Lange Munte en trof er een club die brandt van de ambitie.

Het rapport van Kortrijk - voluit House of Talents Spurs Kortrijk - na 26 speeldagen oogt bijzonder fraai: 21 zeges en amper 5 nederlagen, goed voor de voorlopige koppositie in de BNXT League. Dat mag gerust verrassend genoemd worden, want Kortrijk speelt pas zijn 2e seizoen op het hoogste niveau. Vorig jaar was het eerste seizoen van Kortrijk als profclub, nadat het de sprong gewaagd had vanuit de Top Division I, de Belgische 2e klasse. Toch is de immer ambitieuze voorzitter Steve Rousseau, met zijn bedrijf House of Talents een van de drijvende krachten achter het Kortrijkse project, niet helemaal verbaasd over de huidige hoogconjunctuur.

Ons spelersbudget is niet hoger dan vorig jaar, maar we gaan er wel op een betere manier mee om. voorzitter Steve Rousseau

"Ik had bij het begin van het seizoen niet gedacht dat we nu op één zouden staan, maar de ambitie is wel altijd geweest om dit seizoen zeker de top 4 te kunnen halen", vertelt Rousseau. In zijn debuutseizoen betaalde Kortrijk vorig jaar leergeld, nu lijkt de mayonaise wel te pakken. De komst van coach Johan Roijakkers, die zijn strepen al verdiende in binnen- en buitenland, is daar niet vreemd aan. "Ons spelersbudget is niet hoger dan vorig jaar, maar dankzij Johan en zijn staf zijn we daar wel op een betere manier mee omgegaan. We hebben niet alleen goeie spelers aangetrokken, maar er is ook een hecht team gecreëerd. En dat loont op het veld."

Op termijn zullen we ook qua infrastructuur moeten kijken om daar nog de nodige stappen te zetten. voorzitter Steve Rousseau

Kortrijk is met meer dan 60 ploegen en ruim 1.000 leden de grootste club van het land. Dat moet op lange termijn vruchten afwerpen voor het eerste team. "Het is zeker een van onze ambities om te werken vanuit de jeugd. Er zijn al enkele jonge Belgen doorgestroomd", zegt Rousseau. Met een stevige basis en een coach die voor 4 jaar getekend heeft, wil Kortrijk een blijver zijn in de BNXT League. "Maar we moeten de club blijven uitbouwen", beseft de voorzitter. "Op termijn zullen we ook qua infrastructuur moeten kijken om daar nog de nodige stappen te zetten." Stilstaan is achteruitgaan, weet Rousseau, die droomt van een eigen basketbalarena. "Er is nog niks concreets, maar als we er op termijn in slagen om dat te realiseren, is de basis opnieuw structureel breder om op voort te bouwen."

International Niels De Ridder is een van de Belgische sterkhouders bij Kortrijk.

"Budget moet groeien"

Bouwen op lange termijn doet Kortrijk ook met coach Johan Roijakkers, die met zijn ervaring een katalysator is voor de professionalisering die de club nog steeds doormaakt. "De club is nog in volle ontwikkeling", stelt Roijakkers vast. "Toen ik hier tekende, vond ik dat er veel dingen moesten veranderen om succes te kunnen hebben. De ruimte om dat te doen, hebben we ook gekregen. We hebben een aantal zaken veranderd, op en naast het veld, met dit als resultaat." "De volgende stap is dat het budget zal moeten groeien. Niet zozeer het spelersbudget, er zijn ook een aantal zaken naast het veld die gewoon nog veel beter moeten. We moeten ervoor zorgen dat de spelers alleen maar hoeven te focussen op basketbal. Dat is de uitdaging de komende jaren."

Er zijn zaken naast het veld die gewoon nog veel beter moeten. coach Johan Roijakkers

Op dit moment heeft Kortrijk wellicht het 4e of 5e budget in België. "Maar je hoeft echt niet het grootste budget te hebben om bovenaan te kunnen staan of om kampioen te worden", weet Roijakkers. "Als je alle andere zaken heel goed doet, kun je ook bovenin meedraaien." De coach hoopt dat de club de komende jaren zijn Belgische basis kan behouden om die continuïteit te verzekeren. "Als je groeit, wordt het steeds moeilijker om eigen jeugd te blijven brengen, maar dat is zeker een doelstelling." "Het budget zal wel moeten groeien om de Belgische kern te behouden. De buitenlandse spelers zijn sowieso weg, dat weten we. Daar zijn we ook trots op dat zij zich blijven ontwikkelen. Maar de Belgen moeten wel voor de continuïteit zorgen. Daarvoor zal er extra budget moeten komen."

Het zou goed zijn voor het Belgische basketbal dat eens een andere ploeg kampioen wordt. coach Johan Roijakkers

In Kortrijk zijn ze duidelijk al bezig met de toekomst, maar wat mag er dit seizoen nog van de club verwacht worden? "Of ik het woord titel durf uit te spreken? Als jij dat wilt", lacht Roijakkers. "Kijk, ik focus op een bepaalde manier van spelen: hoge intensiteit en simpele dingen heel goed uitvoeren. Als we dat doen, denk ik dat we alles kunnen bereiken." "De competitie is dit jaar enorm gelijkwaardig. En in de play-offs heb je ook wat geluk nodig. Het is van 2005 geleden dat een ander team dan Oostende of Charleroi kampioen werd. Dat was toen Bree. Het zou wel eens goed zijn voor het Belgische basketbal dat het een andere ploeg is. Ik hoop dat wij die geschiedenis kunnen herhalen", besluit Roijakkers.