Courtois geeft startschot in video: Genk rolt "grootse campagne" uit en mobiliseert Limburg voor titelstrijd

Genk gaat all-in voor een nieuwe titel in de Jupiler Pro League. Tussen de lijnen begint het de Champions' Play-offs als topfavoriet, maar ook naast het voetbalveld gaat de club op zoek naar een voordeel. Zo rolt het een grootse campagne uit om heel Limburg te mobiliseren voor de titelstrijd. Met Courtois en Matteo Simoni in een hoofdrol werd het startschot gegeven in een opvallende video.

KRC Genk gaat vanaf dit weekend voluit voor een vijfde landstitel in de clubgeschiedenis. Om die ambitie kracht bij te zetten, lanceerde de club vandaag een campagne onder de noemer "Strive for Five".

De club wil de komende twee maanden "heel Limburg" achter zich scharen om samen "te strijden voor de oppergaai".

In een opvallende lanceringsvideo schaarden onder meer Thibaut Courtois en Leandro Trossard, de kampioenenmakers uit het verleden, zich vol achter Bryan Heynen en co. in de strijd om een nieuwe landstitel.

" De doelstelling in Limburg is duidelijk: samen, als één grote familie, gaat KRC Genk de strijd aan voor de vijfde landstitel in de clubgeschiedenis", klinkt het wervend.