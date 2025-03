Ultras van Charleroi halen hun slag thuis voor de rechtbank: club mag hen niet langer weren uit het stadion

De harde kern van Charleroi zal binnenkort weer Mambourg in lichterlaaie kunnen zetten, want de rechtbank heeft de club verplicht de leden van de Storm Ultras opnieuw het stadion binnen te laten. Charleroi had die groepering verbannen na de incidenten in de match tegen Union.

In de match tussen Charleroi en Union van begin januari kookten iets na de rust de potjes over bij de fanatieke thuisaanhang. Met bengaals vuur en rookbommen wilden ze hun ongenoegen uiten.



Die actie ontplofte - bijna letterlijk - in hun gezicht, want nadat de match hervat werd, kon Union zijn achterstand nog ombuigen in een zege.



Het bestuur van Charleroi was woedend en besliste om de Storm Ultras de toegang tot het stadion te verbieden. 29 van hen stapten naar de rechter om dit aan te vechten.



Daar hebben ze vandaag gelijk gekregen, met als argument dat stadionverboden enkel individueel opgelegd kunnen worden en niet aan een volledige groep. Dat de betrokkenen in dit geval gemaskeerd en dus onherkenbaar waren, is volgens justitie geen argument.



Het gevolg is dat Charleroi voor de start van de Europe Play-offs weer op het vurigste deel van zijn supporters kan rekenen. Maar of ze daar bij het bestuur gelukkig mee zijn ... ?