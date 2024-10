Red Flames zijn enkel tevreden met zege tegen Griekenland in EK-barrage: "Dat is onze halve finale"

wo 23 oktober 2024 17:57

In hun jacht op een EK-ticket moeten de Red Flames vrijdag en komende dinsdag Griekenland opzijzetten. Op papier een hapklare brok, maar de Grieken zijn al 11 dagen op voorhand samen aan het trainen. "Ze zijn er dus echt wel mee bezig, maar wij natuurlijk ook", zegt Justine Vanhaevermaet, die een Griekse connectie heeft.

Griekenland haalde nog nooit een groot toernooi. Straffer nog: de Griekse vrouwen speelden nog nooit barragematchen. De eerste horde overleven is dus een must voor de Red Flames, die dan tegen Oekraïne of Turkije voor een EK-ticket moeten bikkelen. "De Grieken hebben de laatste jaren wel stappen gezet", weet Red Flame Justine Vanhaevermaet. "5 jaar geleden hebben we ze nog verslagen in een oefenmatch. Maar de huidige selectie is niet meer te vergelijken met die van toen."

We mogen Griekenland geen enkel moment van hoop geven. Justine Vanhaevermaet

Vanhaevermaet weet waarover ze spreekt, want bij Everton speelt ze samen met de Griekse aanvalster Veatriki Sarri. "We hebben al best veel met elkaar gesproken over de dubbele confrontatie." Zo kwam Vanhaevermaet te weten dat de Grieken wel heel intensief bezig zijn met de barrageduels.



"Ze zijn met de speelsters uit de Griekse competitie al sinds vorige week maandag aan het trainen. Ze zijn er dus echt wel mee bezig. Maar wij zeker ook." Hoe gaan de Flames het vrijdag aanpakken op Griekse bodem? "Van in het begin moeten we tonen dat we daar zijn om te winnen. We mogen Griekenland geen enkel moment van hoop geven."

Serneels over EK-doel