Dreun voor Kompany: Upamecano en Davies voor lange tijd out bij Bayern na interlands

In de laatste rechte lijn van de competitie zal Bayern München 2 van zijn topverdedigers moeten missen. Tijdens de interlandperiode raakten Alphonso Davies en Dayot Upamecano geblesseerd en zullen ze voor langere tijd buiten strijd zijn.

Afgelopen weekend moest linksachter Alphonso Davies de strijd al vroegtijdig staken met Canada tegen de Verenigde Staten (2-1). Het verdict is loodzwaar: een gescheurde kruisband. Hij wordt vandaag geopereerd en zal minstens 6 maanden aan de kant staan.

Slecht nieuws voor Der Rekordmeister, want de ploeg van Vincent Kompany staat voor de weken van de waarheid met de titelstrijd en eindfase in de Champions League.

Alphonso Davies (24) en Dayot Upamecano (26) verschenen na de interlandperiode niet meer op het trainingsveld van Bayern München en zullen voor lange tijd out zijn.

Maar alsof dat niet genoeg was, keerde ook centrale verdediger Dayot Upamecano met een knieblessure terug van zijn interlands met Frankrijk. “Hij is voor een lange tijd out”, deelde Bayern mee via sociale media.



Een flinke aderlating voor Bayern. “Tijdens interlandperiodes is er helaas altijd het risico dat spelers geblesseerd terugkomen - deze keer heeft het ons extra hard getroffen", zei sportief directeur Max Eberl.