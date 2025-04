Lotto en veldritteam Deschacht-Hens (met Toon Aerts) slaan handen in elkaar: "Opent compleet nieuw speelveld"

Zondag reed Lotto de Ronde van Vlaanderen in een retroshirt, komende maanden zien we Toon Aerts in het rode Lotto-tenue.

Schrik niet als je dit wegseizoen Toon Aerts in een tenue van de Lotto-wielerploeg ziet rijden. Het team van onder meer Arnaud De Lie, Lennert Van Eetvelt en Brent Van Moer begint aan een samenwerking met veldritploeg Deschacht-Hens-FSP. Zo kunnen crossers als Aerts en Victor Van de Putte een uitgebreider wegprogramma rijden. Het partnerscherp werkt ook in omgekeerde richting, want Lotto-renners kunnen rekenen op meer begeleiding in het veld. "Deze samenwerking past perfect bij onze visie om talent te ontwikkelen en te ondersteunen", vertelt sportief manager van Lotto Kurt Van de Wouwer. "We geloven sterk in de synergie tussen weg- en veldrijden. We zijn ervan overtuigd dat deze samenwerking meer kansen zal creëren voor onze renners."

We kunnen jonge renners meer kansen bieden om te groeien door intensiever samen te werken. Bart Verschueren (sportief manager Deschacht-Hens-FSP)