Club Brugge-sterkhouder Ardon Jashari gelooft nog in de titel: "Anders moet je niet aan de play-offs beginnen"

De internationale break vlak voor de start van de play-offs heeft Jashari in elk geval goed gedaan, vertelt de Zwitser. "Het was nodig om even wat tot rust te kunnen komen. Nu voel ik me heel goed en ben ik klaar om vol te focussen op de play-offs."

"Ik kijk er wel naar uit", blikt hij vooruit. "Voor ons is het natuurlijk goed. Het is een kans om toch nog de titel te pakken. Zonder play-offs hadden we geen kampioen meer kunnen worden."

"Ik heb me hier vanaf de eerste dag thuis gevoeld. Alles is hier aanwezig om vooruitgang te maken. Ik maak progressie op alle vlakken. Club Brugge is een goeie stap in mijn ontwikkeling."

"Als je veel speelt en veel vertrouwen voelt van de trainer en van je ploegmaats, dan kun je ook met veel vertrouwen voetballen. Dat hebben we ook getoond in de Champions League."

Ook daarin hoopt de blauw-zwarte revelatie te kunnen schitteren, net zoals hij dat dit seizoen deed in de Champions League. "Ik voel hier gewoon heel veel vertrouwen", zegt Jashari over zijn eerste campagne bij Club.

Die ontwikkeling kwam door de Champions League ongetwijfeld in een stroomversnelling. Maar om ook volgend seizoen actief te zijn op het kampioenenbal heeft Club wel nog wat werk aan de winkel: Genk begint aan de Champions' Play-offs met een bonus van 4 punten.

"We kunnen niet controleren wat de anderen doen, dus moeten we focussen op onszelf", klinkt het. "We moeten zorgen dat we in een goeie flow geraken en consistent zijn in die 10 wedstrijden."

"Genk is een ploeg die weinig laat liggen. Het is aan ons om niet met punten te morsen en in de rechtstreekse duels zullen we er zeker moeten staan. Het geloof is zeker nog aanwezig. Anders moet je er niet aan beginnen."