Bayern München-trainer Vincent Kompany gaat strijdvaardig naar duel met Inter: "Doel verandert niet door blessures"

Kompany zoekt geen excuses

Jamal Musiala, Alphonso Davies, Dayot Upamecano, Kingsley Coman, ... De lijst geblesseerden is lang bij Bayern München. Toch relativeerde trainer Vincent Kompany de problemen tijdens de persconferentie vandaag.



"We mogen niet vergeten dat de jongens die morgen spelen allemaal betrokken zijn geweest bij ons parcours naar dit punt. Ik wil niet zeuren over dingen. Ik wil mijn doelen niet veranderen omdat we blessures hebben."



De defensieve sterkte van Inter schrikt Kompany niet af. "Het gaat niet om de wedstrijd, maar om momenten. We moeten er zijn op die momenten. Dat kan een stilstaande fase zijn. Het belangrijkste voor mij is dat we morgen mentaal klaar zijn en dat we karakter tonen."