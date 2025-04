Na de overlijdens in de Ronde voor wielertoeristen: hoe hou je (ultra)sporten veilig als amateur?

kalender ma 7 april 2025 16:43

Wat afgelopen zaterdag een groot wielerfeest moest worden, eindigde met een stevige zwarte rand. Tijdens We Ride Flanders, de Ronde van Vlaanderen voor wielertoeristen, zijn 2 deelnemers overleden. In die context rees al snel de vraag: hoe kan je je als amateur voldoende voorbereiden op zulke zware sportwedstrijden? Sporza Daily zoekt het uit.

Terwijl heel wat wielertoeristen zaterdag door de Vlaamse Ardennen aan het klauteren waren, sijpelde 's middags al snel triest nieuws door. Op de Taaienberg, de Oude Kwaremont en de Eikenberg waren 3 deelnemers van We Ride Flanders onwel geworden. Twee daarvan, een Fransman en een Nederlander, zijn overleden. Incidenten die meteen een schaduw wierpen over het wielerfeest, maar vooral ook stof tot nadenken waren: hoe kan je het als amateur veilig houden tijdens zulke zware sportieve uitdagingen? Sportarts Tom Teulingkx zocht voor ons mee naar een antwoord: "Niet aan sport doen, is geen optie. Maar het is wel een beetje een tendens in deze maatschappij dat alles telkens verder, harder en sneller moet." "Vaak vallen die evenementen ook in het voorjaar en komen we uit de wintermaanden, waarin we minder gefietst hebben. We kennen onszelf niet altijd even goed en leggen dan de doelen iets te hoog." "De verantwoordelijkheid ligt uiteraard bij de sporters zelf, maar we moeten hen daar ook zo veel mogelijk voor sensibiliseren. Marathons of ultrafietstochten zijn niet zomaar voor iedereen, dat besef moet er meer komen."

We voegen bij de inschrijving letterlijk toe dat wie prestatiegericht wil sporten, zich best jaarlijks laat controleren bij een (sport)arts. Gert Van Goolen, Golazo

Laat dat sensibiliseren nu net iets zijn waar ze bij Golazo, mede-organisator van We Ride Flanders, wel degelijk proberen op in te zetten. "Iedereen kan zich inschrijven, maar van in het begin worden automatisch sensibiliserende boodschappen meegegeven", legt woordvoerder Gert Van Goolen uit. "Daarin worden mensen erop gewezen dat het evenement inspanningen vraagt en ze verstandige keuzes moeten maken." "We voegen daar ook letterlijk aan toe dat wie prestatiegericht wil sporten, zich best jaarlijks laat controleren bij een (sport)arts." Maar zelfs dan bestaat de kans dat het misloopt - zoals zaterdag helaas twee keer gebeurde. "Het is geen waterdicht systeem", vult dokter Teulingkx aan. "Bij zo'n massa is de kans groter dat je problemen krijgt en hartstilstanden zijn daar jammer genoeg deel van."

We Ride Flanders lokte duizenden wielertoeristen.

Ongelukkig door cijfertjes

Hoog tijd om er een recreatieve sporter bij te halen. Sporza-journalist Maarten Vangramberen is zelf een fervent loper en fietser en heeft dus ervaring zat op de (middel)lange afstand. "Ik heb zelf al 2 marathons gelopen", getuigt hij. "Maar ik vind dat mensen daar veel te snel naar grijpen als ultieme doel. Soms loop je je zo kapot, waardoor de goesting verdwijnt." "Maar als je goed voorbereid bent en je neemt voldoende tijd, dan kan het zeker. Alle facetten van zo'n training moet je daarin wel meenemen: voeding, trainingsuren, je laten screenen om te zien of je lichaam zo'n inspanning wel aankan..." "Want draai het of keer het, een marathon is echt belastend voor je lichaam. Als je op vakantie gaat, kijk je ook eens of je auto wel oké is. Dat is met het lichaam net hetzelfde." Wat tegenwoordig ook belastend kan zijn, is de groepsdruk op apps als Strava. "Veel mensen gaan als ze klaar zijn met fietsen meteen naar de gemiddelde snelheid kijken", weet Vangramberen.

"Marathonlopers onder elkaar vragen ook vaak in welke tijd je die gelopen hebt. Da's heel menselijk, maar vooral niet nodig. Als je echt te hard gefocust bent op die cijfertjes, dan kan je er ongelukkig van worden."

De mens is gemaakt om te bewegen, maar niet om even goed te presteren als Pogacar of Bashir Abdi. Maarten Vangramberen