Herbekijk de mooiste zeges van Tadej Pogacar, onbetwist nummer 1 op UCI-ranking, in 2024

De ene triomftocht na de andere. In 2024 voerde Tadej Pogacar het ene nummertje na het andere op. Van de Strade Bianche tot de Ronde van Lombardije: bekijk hier zijn mooiste overwinningen van het jaar.

Tadej Pogacar stond in 2024 op eenzame hoogte in het peloton. De Sloveen won waar en wanneer hij wilde: Strade Bianche, Luik-Bastenaken-Luik, Giro, Tour, het WK én de Ronde van Lombardije.

Op de UCI-ranking totaliseert hij als nummer een bij de mannen 11.655 punten, meer dan 5.000 punten meer dan Remco Evenepoel (tweede met 6.072,57 punten) en Jasper Philipsen (derde met 4.790). Wout van Aert sluit een zeer wisselvallig jaar, getekend door zware valpartijen en veel blessureleed, af als tiende met 2.925 punten.

Door zijn zeges in de Strade Bianche, Luik-Bastenaken-Luik, de GP Montréal en een eerste wereldtitel op de weg kroonde Pogacar zich ook tot beste eendagsrenner van 2024. In de One Day Race World Ranking gaat hij Van der Poel en de Zwitser Marc Hirschi vooraf.

Ook de Stage Race World Ranking zette de Sloveense slokop naar zijn hand, na vele rit- en eindzeges in de Ronde van Catalonië, de Giro en de Tour. In dat klassement gaat hij de Deen Jonas Vingegaard en zijn landgenoot Primoz Roglic vooraf.