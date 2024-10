"Ik heb extra tijd nodig om me voor te bereiden": Loena Hendrickx past voor GP in Frankrijk

Loena Hendrickx zal begin volgende maand niet deelnemen aan de eerste Grand Prix-wedstrijd kunstschaatsen in Frankrijk, de derde manche van het nieuwe GP-seizoen. Dat maakte de Vlaamse Schaatsunie donderdag bekend in een persbericht.

Geen Loena Hendrickx op de GP in Frankrijk.

De regerend Europees kampioene wil pas terugkeren als ze er volledig klaar voor is en op haar beste niveau kan presteren.

"Ik moet met spijt aankondigen dat ik me terugtrek voor de GP van Frankrijk", schrijft ze op haar Instagram. "Ik heb extra tijd nodig om me volledig voor te bereiden op de komende events."

"Ik zal terugkeren zodra ik me klaar voel om op mijn allerbeste niveau te presteren. Ik waardeer alvast jullie begrip en ik kijk uit naar mijn comeback."

Twee weken geleden werd de 24-jarige Kempense nog derde in de Shanghai Trophy. Ze bleef in China wel ver verwijderd van haar beste scores.

De eerste Grand Prix-wedstrijd in Frankrijk vindt van 1 tot 3 november plaats in Angers. Nina Pinzarrone staat er ook op de deelnemerslijst. Ze werd vorig jaar tweede. Hendrickx won de prestigieuze wedstrijd in 2022.

Het nieuwe GP-seizoen gaat komend weekend (18-20 oktober) van start met de Skate America in Allen (Texas). Ook daar neemt Hendrickx niet deel. Nina Pinzarrone verschijnt er wel aan de start.

Mogelijk maakt Hendrickx haar wederoptreden op de Finlandia Trophy in Helsinki (15-17 november).