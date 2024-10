Wanneer en waar kan ik kijken naar Kopecky en de Belgen? Jouw gids voor het WK baanwielrennen

wo 16 oktober 2024 07:13

Denemarken, meer bepaald Ballerup, is the place to be voor de pistiers dezer dagen.

Van het asfalt naadloos naar de piste. Vanaf vandaag trekt het WK baanwielrennen zich op gang in de Deense stad Ballerup. De Belgen zakken met leading lady Lotte Kopecky en een brede delegatie af. Hieronder alles wat u moet weten over het WK baanwielrennen, waarvan de avondsessies live uitgezonden worden bij Sporza.

Nu het wegseizoen op zijn laatste benen loopt, trekt het peloton massaal naar de piste.



Vanaf vandaag gaan de wereldkampioenschappen baanwielrennen in Ballerup, Denemarken, immers van start. Tot zondag draait de wielercarrousel daar op volle toeren. En dat charmeerde ook veel Belgen om naar Scandinavië af te reizen. Denk maar aan Lotte Kopecky, die haar marathonseizoen in schoonheid wil afsluiten. Zij staat als speerpunt van de Belgische ploeg aan de start. De leading lady van het Belgische wielrennen komt zoals vooraf aangegeven in actie in 2 nummers: de afvallingskoers en de puntenkoers, niet toevallig de 2 nummers waarin ze de uittredende wereldkampioene is.

Nog een regenboog voor Lotte Kopecky?

Meer dan Kopecky alleen

Kopecky past dus voor het omnium, maar België is in de breedte sterk vertegenwoordigd en schuift er Marith Vanhove vooruit, in de ploegkoers zullen olympiërs Katrijn De Clercq en Hélène Hesters opnieuw de Belgische kleuren verdedigen. Europees vicekampioene Lani Wittevrongel wordt zoals verwacht op de openingsdag uitgespeeld in de scratch. Bij de mannen komt Fabio Van den Bossche in actie in de puntenkoers en de ploegkoers, daar aan de zijde van Lindsay De Vylder. Diezelfde Lindsay De Vylder rijdt ook het omnium. Uitkijken is het verder onder meer naar de afvallingskoers met Jules Hesters en de individuele achtervolging met Noah Vandenbranden. In de ploegenachtervolging komen de Belgische mannen op dit WK niet in actie, in tegenstelling tot de vrouwen.

Kan Lani Wittevrongel nog eens verrassen?

Programma van de Belgen:

Woensdag 16/10:

Ploegenachtervolging vrouwen (kwalificatie) met Katrijn De Clercq, Hélène Hesters, Marith Vanhove en Febe Jooris .

Scratch vrouwen met Lani Wittevrongel Donderdag 17/10: Ploegenachtervolging vrouwen (1e ronde & finales) met Katrijn De Clercq, Hélène Hesters, Marith Vanhove en Febe Jooris

Afvallingskoers vrouwen met Lotte Kopecky

Scratch mannen met Jules Hesters Vrijdag 18/10: Individuele achtervolging mannen met Noah Vandenbranden en Thibaut Bernard

Puntenkoers mannen met Fabio Van den Bossche

Omnium vrouwen met Marith Vanhove Zaterdag 19/10: 500m tijdrit vrouwen met Marith Vanhove

Ploegkoers vrouwen met Katrijn De Clercq en Hélène Hesters

Omnium mannen met Lindsay De Vylder Zondag 20/10: Puntenkoers vrouwen met Lotte Kopecky

Afvallingskoers mannen met Jules Hesters

Ploegkoers mannen met Fabio Van den Bossche en Lindsay De Vylder

Ones-to-watch:

1. Harrie "Hattrick" Lavreysen

Harrie Lavreysen wil opnieuw dé ster van het WK worden. Op de Spelen haalde de Nederlandse spurtbom goud in de disciplines sprint, keirin en teamsprint. Dat wil hij hier opnieuw, plus hij doet ook nog een gooi naar de titel op de kilometer. De 27-jarige Nederlander behaalde al 5 keer een ‘triple gold’ op grote toernooien. Zo pakte hij drie keer goud tijdens de WK’s van 2020 en 2021 en herhaalde hij die prestatie op de EK’s van 2023 en 2024. 2. Debuut Lorena Wiebes Nog meer Oranje om naar uit te kijken: Lorena Wiebes maakt haar WK-debuut op de piste. De ploeggenote van Kopecky Wiebes kiest voor de scratch, waarin de eerste na een race van 10 kilometer wint. "Ik wil in Denemarken kijken of ik het leuk vind om er in de toekomst misschien meer mee te doen", vertelde ze zelf. 3. Thuismatch De ploegenachtervolging bij de mannen wordt ongetwijfeld een moment om naar uit te kijken tijdens dit WK. De Denen verdedigen hun titel voor eigen publiek. Ambiance verzekerd in de razendspannende discipline.

LIVE bij Sporza: