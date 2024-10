Lotte Kopecky sluit "perfect seizoen" af met overwinning: "Had niet gedacht dat ik nog deze benen zou hebben"

Met de eindzege in de Simac Ladies Tour heeft Lotte Kopecky - voor zover dat nog nodig was - nog een extra kers op de taart van haar wegseizoen gezet. En dat amper een dag na haar val in de sprint. "Het is niet omdat je valt dat je niet meer voort kunt", glimlachte Kopecky.

"Ik heb een fantastisch seizoen gehad op de weg en het is heel mooi om dat nu te kunnen afsluiten met de eindzege in de Simac Ladies Tour. Ja, ik zou zeggen dat het een perfect seizoen is geweest", straalde Kopecky.

Voor Kopecky was het haar laatste koers van een wegseizoen om in te lijsten. Ze won dit jaar onder meer de Strade Bianche , Parijs-Roubaix , het BK wielrennen en volgde zichzelf op als wereldkampioene op het WK wielrennen .

Zaterdag zag het er nog even benard uit voor Lotte Kopecky , toen ze na een val in volle finale met een gehavende schouder over de streep bolde. Maar dat hield de wereldkampioene dus niet tegen om zondag voor het tweede jaar op rij de Simac Ladies Tour te winnen.

Ik had vanochtend even losgereden op de rollen en dat voelde oké aan. Er was geen reden om niet te starten.

De gevolgen van haar val zaterdag waren nog zichtbaar tijdens de slotrit, maar de verwondingen deerden haar niet.

"Het is niet omdat je valt, dat je niet meer voort kunt. Al moet het natuurlijk verantwoord zijn. En dat was het zeker. Ik had vanochtend even losgereden op de rollen en dat voelde oké aan. Er was geen reden om niet te starten."

"Maar na de crash gisteren dacht ik niet echt dat ik vandaag nog deze benen zou kunnen hebben. Al was het een meesterwerkje teamwork. Silke Smulders reed voorop en was heel erg sterk. Het werd heel erg nipt, maar heel de ploeg heeft zich leeggereden om het gat te dichten. Het was close, maar net genoeg. Ik win pas in de laatste centimeter, denk ik", lacht ze.

Voor Kopecky zit het wegseizoen er nu op, maar komende week komt ze ook nog in actie op het WK baanwielrennen in Denemarken. Daar rijdt ze normaal de afvalling en de puntenkoers, de twee disciplines waarin ze de uittredende wereldkampioene is.