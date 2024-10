"Mathematisch kan het nog": dit moeten Duivels doen om gevreesde barragematchen nog te ontlopen

di 15 oktober 2024 12:08

Hoop doet leven? Na het verlies tegen Frankrijk zitten de Rode Duivels in vieze papieren in de Nations League. Met hun voorlopige derde plaats dreigen vervelende barragematchen voor het behoud, maar op papier is er toch nog een waterkansje om die te ontlopen. Al loert er ook een horrorscenario om de hoek. Dit zijn de scenario's.

Over een maand moeten de Rode Duivels bevestigen.



In het laatste tweeluik van de Nations League-groepsfase nemen de Belgen het nog eens op tegen eerst Italië en daarna tegen Israël. De inzet: degradatie, barrage of toch nog de Final Four in de Nations League. Al lijkt dat laatste een "mission impossible" geworden. Met nog zes punten te winnen heeft België een kloof van 5 punten te dichten met de top in de groep, dat zich kwalificeert voor de kwartfinales van de Nations League. De winnaars daarvan spelen de Final Four. Dus, wil België zich toch nog plaatsen voor die eindfase, moet het zes op zes halen in het volgende tweeluik en hopen dat ofwel Italië ofwel Frankrijk geen enkel punt meer pakt. Dan worden de Belgen alsnog tweede in de groep en mogen ze naar de kwartfinales.

Het programma van groep A2: 14/11: België - Italië

- Italië 14/11: Frankrijk - Israël

17/11: Israël - België

17/11: Italië - Frankrijk

UEFA Nations League klassement algemeen

thuis

uit ploeg ptn m m+ m- m= d+ d- 1 Italië 10 4 3 0 1 11 5 2 Frankrijk 9 4 3 1 0 9 5 3 België 4 4 1 2 1 6 7 4 Israël 0 4 0 4 0 4 13 ploeg ptn m m+ m- m= d+ d- 1 Italië 0 0 0 0 0 0 0 2 Frankrijk 0 0 0 0 0 0 0 3 België 0 0 0 0 0 0 0 4 Israël 0 0 0 0 0 0 0 ploeg ptn m m+ m- m= d+ d- 1 Italië 0 0 0 0 0 0 0 2 Frankrijk 0 0 0 0 0 0 0 3 België 0 0 0 0 0 0 0 4 Israël 0 0 0 0 0 0 0

Maar ook degradatie dreigt nog

Mathematisch kan een kwalificatie voor de kwartfinale dus nog, maar realistisch lijkt een derde plaats voor de Duivels momenteel het hoogst haalbare. Wat staan de Belgen dan te wachten? Wel, wanneer de Belgen derde blijven, spelen ze barragewedstrijden tegen de nummer twee uit een poule van de B-divisie - onder meer Engeland kan een tegenstander worden. In een heen- en terugwedstrijd wordt dan beslist over het behoud of de degradatie naar de B-divisie.



Ter volledigheid, ook nog het worstcasescenario: wanneer Israël nog zes op zes pakt en de Belgen sprokkelen midden november geen enkel punt meer degraderen de Rode Duivels rechtstreeks naar de B-divisie.