Over maand alweer topaffiche, ook eerste WK-weeën: het programma van de Rode Duivels voor eind 2024

En nu de bevestiging voor de Belgen? Na een hoopgevende prestatie tegen Frankrijk mogen de Rode Duivels opnieuw vooruitkijken. Van de eindfase in de Nations League en de eerste WK-perikelen tot het grote vraagteken net na nieuwjaar: dit is het programma van de Rode Duivels voor de komende maanden.

Hoewel de kans klein is dat België nog grote sprongen kan maken in zijn Nations League-poule, krijgen de Rode Duivels nog twee kansen om hun groepsfase in schoonheid af te ronden.

Over een maand staat er alweer een topper op het programma. In het eigen Koning Boudewijnstadion kijken de Duivels op donderdag 14 november opnieuw in de ogen van de Italianen.



Revanche of een uitgelezen moment om nog wat verder te experimenteren? Wil België nog een waterkans maken om een kwartfinale in de Nations League - enkel weggelegd voor de top 2 - uit de brand te slepen, zal het alvast moeten winnen. Anders dreigen barragematchen voor het behoud in de A-divisie.