Mike De Decker vergat zelfs bijna zijn trofee aan te nemen: "Waar ik nu aan denk? Eten. Ik heb zoveel honger"

Hij begon aan de World Grand Prix met het doel om toch minstens één wedstrijd te winnen, hij ging naar huis met de trofee. Mike De Decker was "in de wolken" met zijn eerste major. "Mijn podiumvrees heb ik deze week kunnen blokkeren."

Op de tonen van "Three Little Birds" van Bob Marley stond kersvers majorwinnaar Mike De Decker het Engelse publiek te bespelen. De fans aten uit zijn hand en zongen vrolijk "Don't worry about a thing" mee.

De Belg was zo euforisch dat hij pas na een halve minuut besefte dat zijn trofee in zijn rug stond te blinken. Met zijn "big boy", zoals hij zijn trofee achteraf beschreef, in de handen zweepte hij het publiek verder op.

Zit er dan toch een showman in "The Real Deal"? "Het publiek was briljant", glimlachte De Decker op de persconferentie. "Ik heb er enorm van genoten."