Buikkrampen nekken Tiesj Benoot in strijd om top 10: "In afdaling Sormano gestopt bij café"

Tiesj Benoot reed lang in de aanval in de Ronde van Lombardije, maar na de beklimming van de Colma di Sormano viel onze landgenoot nog ver terug. Dat had een specifieke reden. "Ik had last van buikkrampen", legde Benoot uit.

Met Remco Evenepoel, Lennert Van Eetvelt en Xandro Meurisse eindigden maar liefst 3 landgenoten in de top 10 van de Ronde van Lombardije. Dat was al van 1980 geleden toen Fons De Wolf naar de zege reed.

Tiesj Benoot had lang ook uitzicht op een plaats in die top 10. De Belg van Visma-Lease a Bike maakte deel uit van de vlucht van de dag. "Ik had vooraf gezegd dat we moesten proberen om te anticiperenen dat hebben we gedaan."

"Iedereen in de kopgroep was gelijkgezind en we hadden afgesproken om echt vol te rijden in de vallei. Dat is ook gelukt, maar toen we weer bergop moesten rijden, kwamen ze te snel dichter en dan wist ik wel dat het moeilijk zou worden."

"Je weet dan dat Pogacar voorbij zal vliegen, maar met de groep daarachter zat een plaats in de top 10 er zeker in. Als ik zonder problemen had kunnen fietsen, dan was dat zeker mogelijk", zegt Benoot.