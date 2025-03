Wout van Aert zit met vraagtekens en grijnst: "Mijn baas wil dat ik een rugnummer opspeld"

Het is niet zijn eerste schooldag van 2025, maar na zijn hoogtestage van 3 weken op Tenerife heeft Wout van Aert al een tijdje geen startblad meer getekend. Vandaag maakt hij zijn rentree in de E3 Saxo Classic. Kan hij meteen zijn stempel drukken?

Met Tadej Pogacar hoeft hij geen rekening te houden. "Dat verandert de koers. Van 2 favorieten gaan we naar 1. Maar van mij had hij hier mogen zijn."

"Het is afwachten", stelt Van Aert, die weinig verrassend de Taaienberg heeft aangevinkt. "Het is voorspelbaar waar de finale begint. Dat is een belangrijk punt."

Zelf zat Van Aert toen nog op zijn berg. Staat hij hier dan met vraagtekens? "Uiteraard. Je tast altijd in het duister. Voor iedereen is dit weer de eerste kasseiklassieker na enkele weken."

"Het gaat prima met Wout", vult Head of Racing Grischa Niermann aan. "Normaal is hij goed na een hoogtestage en op training gaat het goed, maar wedstrijden rijden is nog iets anders."

"We hebben heel bewust voor deze aanpak gekozen en we denken dat Wout goed zal zijn", klinkt het bij de sportief directeur, die met Visma-Lease a Bike over nog enkele ijzers beschikt.

"Of Matteo Jorgenson op gelijke voet staat? Dat zien we wel in koers. We koersen graag met een sterk blok en we hebben ook nog Tiesj Benoot en Dylan van Baarle. Hopelijk geraken we met veel renners in de finale."

"Met Mathieu van der Poel is er één grote topfavoriet", ziet ook de Nederlandse Duitser. Is proberen te volgen dan de boodschap? "Ik zeg dan vooral: proberen te verslaan."

"Of het dan aan ons is om de koers te maken? Hier wordt altijd vroeg gekoerst en het zal een lange finale worden. Onze mannen zijn klaar en gemotiveerd."

Is er sprake van enige nervositeit? "Deze koersen staan altijd hoog op ons verlanglijstje. We zijn niet extra zenuwachtig, maar Wout weet wel hoe hij hier voor de dag wil komen."

Coach Mathieu Heijboer kijkt uit naar hoe de hoogtestage zal renderen. "Wout heeft alles kunnen doen wat we wilden. Hij voelt zich goed en is daar fysiek en mentaal gegroeid. We zijn er klaar voor."

"De stage is natuurlijk gericht op de koersen die later volgen: Vlaanderen, Roubaix en ook de Giro. Vandaag is het nog een beetje onzeker hoe hij reageert."