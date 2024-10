Lennert Van Eetvelt verbaast zichzelf in Lombardije: "Ik voelde de krampen, weet zelfs niet hoeveelste ik was"

za 12 oktober 2024 17:56

In het spoor van Remco Evenepoel reed hij de Colma di Sormano over, maar op het einde moest hij tevreden zijn met de 7e plaats. Lennert Van Eetvelt gaf weer eens een visitekaartje af. "Ik was eigenlijk verbaasd dat ik daar zat."

In de schaduw van Tadej Pogacar en Remco Evenepoel toonde Lennert Van Eetvelt dat zijn prestaties in de UAE Tour en de Vuelta geen toevalstreffers waren. Even mocht hij dromen van het podium, maar uiteindelijk eindigde hij als 7e. "Ik was zo blij toen ik de finishlijn zag", was de eerste reactie van Van Eetvelt, die languit op de grond ging liggen na de finish en ook last had van krampen in zijn kuit. "Het was me het dagje wel", glimlachte hij. "Ik moet eerlijk zijn: op 60 kilometer van de finish hing ik er als een van de laatsten nog aan in het peloton. Toen dacht ik dat het moeilijk zou worden om het einde te halen." Maar Van Eetvelt merkte snel dat er niet veel meer fris zaten.

Ik zat te vechten tegen de krampen en ik was eigenlijk verbaasd dat ik daar zat. Ik zat echt op de limiet. Lennert Van Eetvelt

"Op de Colma di Sormano was ik verbaasd dat ik Remco nog zo lang kon volgen. Achteraf gezien was het misschien niet het beste idee om dat te proberen, want ik had niet mijn beste dag."

"Ik had graag meegereden met Remco, maar ik zat te vechten tegen de krampen en ik was eigenlijk verbaasd dat ik daar zat. Ik zat echt op de limiet. Of ik aan het podium heb gedacht? Op een bepaald moment wel, maar ik voelde ook mijn benen."

"Ik was al blij dat ik over de laatste klim geraakte, want daar had ik nog schrik voor. Het was toch een pittige klim en ik voelde de krampen opkomen. Meer zat er echt niet in."

Van Eetvelt bolde als 7e over de finish. "Ik wist zelfs niet hoeveelste ik geworden was. Ik ben vooral blij dat ik het einde heb gehaald."

"Ik ben nog redelijk fris op het einde van het jaar"