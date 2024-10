Zat er iets in zijn oog? Nieuwe beelden geven mogelijke verklaring voor opgave Evenepoel in Giro dell'Emilia

Remco Evenepoel haalde zaterdag de streep niet in de Giro dell'Emilia. Kon hij de tempoversnelling van wereldkampioen Tadej Pogacar niet volgen of was er meer aan de hand? Nieuwe beelden laten uitschijnen dat Evenepoel problemen had met zijn oog.

Waar was Remco Evenepoel? De olympische kampioen toonde zich zaterdag in de Giro dell'Emilia bedrijvig met een versnelling op de San Luca, maar verdween even snel weer uit beeld.

Wereldkampioen Tadej Pogacar vertelde al dat de olympische kampioenen zijn tactische plannetje in de war had gestuurd met zijn vroege versnelling. Pogacar fladderde naar de overwinning, Evenepoel stapte af.

Had Evenepoel te vroeg zijn kruit verschoten of was er meer aan de hand? Uit beelden die zijn opgedoken op sociale media blijkt nu dat Evenepoel een probleem had met zijn oog.

Twee verzorgers proberen met een flesje water vuil uit het linkeroog van de kopman van Soudal - Quick Step te spoelen. Door het opspattende water was er waarschijnlijk iets in het oog van Evenepoel beland. In de aanloop naar de San Luca had hij alvast zijn zonnebril op zijn helm gezet. Een dure fout?

Of Evenepoel anders wel het tempo van Pogacar had kunnen volgen, zullen we nooit weten. Vandaag komt hij alvast weer in actie in de Coppa Bernocchi. Dinsdag in de Tre Valli Varesine en zaterdag in de Ronde van Lombardije krijgt Evenepoel kans op sportieve revanche tegen Pogacar.