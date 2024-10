Evenepoel stuurde plannen van Pogacar in de war in Giro dell'Emilia: "Niet gedacht dat het zo zou lopen"

Een solo van 35 kilometer? Dat was vooraf niet het plan van Tadej Pogacar in de Giro dell'Emilia, maar door een versnelling van Evenepoel ontplofte het al vroeger dan verwacht. "Ik antwoordde en duwde door", vertelt de wereldkampioen.

Al in zijn eerste koers als wereldkampioen heeft Tadej Pogacar gisteren raak geschoten in de Giro dell'Emilia. De regenboogtrui gaf de Sloveen extra vleugels in Bologna.

"Ik moet toegeven dat ik me al de hele week geweldig voel sinds het WK", zei Pogacar. "Toen de regenboogtrui aankwam, voelde ik toch wat druk om te presteren. Gelukkig verliep dat goed."

"Ik heb alles gegeven om mijn regenboogtrui te tonen", glunderde hij. "Het was echt geweldig."