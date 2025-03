VIDEO - Het peloton scheurt door de wind in de Moeren, Renaat Schotte meet de schade op: "En of er verbrokkeling is!"

30 km/u en de wind schuin langs achteren: "ideale omstandigheden", zo zag analist Sep Vanmarcke. "Verrassend genoeg scheurde het wel pas op het einde en het is maar één keer gescheurd. Een groep van zo'n 30 renners met Mads Pedersen reed weg en daarna is het peloton nog helemaal uit elkaar gevallen."

Dat zag ook Renaat Schotte op de motor: "En of er verbrokkeling is! Het is bijzonder onoverzichtelijk. De situatie is na de Moeren alleen nog erger geworden. Het peloton ligt in een vijftal groepen uit elkaar. In het tweede peloton werkt Alpecin-Deceuninck voor Jasper Philipsen."

Zo hectisch het even leek, zo snel was het al bij al voorbij. Op 117 km van de finish kwam er een hergroepering tussen peloton 1 en 2.