LIVE: Snedig Patro morst met kansen tegen RWDM, dat zege nodig heeft voor de promotie

Geel voor Stijnen

En of het een wedstrijd op het scherpst van de snee is. Patro-trainer Stijn Stijnen gaat in tegen de scheidsrechter en krijgt meteen geel. De toon is gezet.



Voor de rest zien we de eerste speldenprikken aan beide zijden. Patro is zeker niet van plan om de promotie gratis weg te geven.