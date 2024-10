Kompany twijfelt niet na 3e puntenverlies met Bayern: "We moeten ons dominante spel perfectioneren"

ma 7 oktober 2024 08:35

Na 6 overwinningen op een rij is de zegeteller van Vincent Kompany gestokt. Toch maakt de coach van Bayern München zich geen zorgen na het 3e puntenverlies op een rij. "We moeten gewoon zo blijven spelen."

In Duitsland werden zelfs al vergelijkingen gemaakt met Pep Guardiola na de beloftevolle start. Maar de wittebroodsweken van Vincent Kompany bij FC Bayern München zijn voorbij. Na het gelijkspel tegen titelverdediger Bayer Leverkusen en de nederlaag in de Champions League tegen Aston Villa volgde alweer een gelijkspel in de competitie tegen Eintracht Frankfurt, ondanks een overtal aan kansen. Scoren is het probleem niet van Bayern: onder Kompany maakte het al 33 doelpunten. Maar de deur staat achterin soms te veel op een kier: Frankfurt had maar 4 kansen, maar scoorde wel 3 keer. "We moeten kalm blijven", zei Kompany. "Het was gewoon een geweldige prestatie van het team. We hadden zo veel kansen om te scoren. Vorig seizoen verloren we hier nog met 5-1, nu was het een volledig andere wedstrijd." "We hadden meer verdiend tegen Leverkusen en Frankfurt. Als je kijkt naar de wedstrijden, moeten we gewoon zo blijven spelen. We moeten er vertrouwen in hebben dat deze prestaties ons resultaten zullen opleveren."

Ik ben ervaren genoeg om te weten wanneer het goed gaat en wanneer niet. Vincent Kompany

Kompany denkt dan ook nog niet aan een aanpassing van zijn tactiek, al is hij ook niet blind voor de tegendoelpunten. "We moeten gewoon kijken hoe we ons dominante spel kunnen perfectioneren en onze tegenstanders nog minder kansen kunnen geven." "Tegen Werder Bremen stonden we geen enkel schot toe. Dat kwam al dicht bij wat we willen bereiken. We gaan proberen om onze wedstrijden te blijven domineren." "Ik ben ervaren genoeg om te weten wanneer het goed gaat en wanneer niet. Als we blijven doen wat we hebben gedaan tegen Frankfurt, bereiken we het volgende niveau. En we moeten kalm blijven", besloot hij nog eens.

