Extra munitie voor criticasters van Kompany? Bayern gooit zege tegen Frankfurt kinderlijk weg in 95e minuut

80' - Verv. Fares Chaibi door Can Uzun

Voor de derde keer op een rij puntenverlies. Bayern München heeft een uitgelezen kans laten liggen om de beginnende kritiek in Duitsland meteen de mond te snoeren. Tegen Eintracht Frankfurt kwam het tot twee keer toe op voorsprong, maar opnieuw ging de defensie enkele keren kinderlijk in de fout. En zo zal Kompany de criticasters toch nog wat langer moeten aanhoren.

Pas één wedstrijd verloren en de druk op FC Bayern München en Vincent Kompany was deze week al voelbaar in Duitsland.

Nadat de Rekordmeister eerst gelijk speelde tegen Bayer Leverkusen in de Bundesliga en daarna ook verloor in de Champions League tegen Aston Villa, moest het vandaag de draad weer oppikken tegen Eintracht Frankfurt – al was het maar om de druk wat van de ketel te halen.

Dat leken de mannen uit München ook begrepen te hebben. Als bezoekende ploeg domineerde Bayern het wedstrijdbegin, en na een kwartier zou hun knaldrang al verzilverd worden door centrale verdediger Min-Jae Kim, die de rebound van een hoekschop tegen het net prikte.