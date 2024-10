"Die dubbele save was wereldklasse": Matz Sels oogst lof met heerlijke reddingen tegen Chelsea

Vooral met een dubbele redding op Cole Palmer maakte de Belgische doelman indruk. "Die dubbele redding was echt wereldklasse", schreef ook het gerenommeerde The Athletic.

In de studio van Sky Sports was ook ex-doelman Joe Hart onder de indruk. "Hij heeft zonder twijfel een punt gepakt voor zijn team. Hij was uitstekend", zei de voormalige Engelse international.

"Hij hield ons in de wedstrijd met geweldige reddingen", strooide de manager van Nottingham met lof. "Zonder hem rapen we hier niets. Hij deed het geweldig."

Sels gaf de criticasters lik op stuk en toonde aan coach Nuno dat het vertrouwen in hem terecht is. De Rode Duivel pakte uit met maar liefst 8 reddingen tegen Chelsea, waarvan 7 saves op pogingen van binnen het strafschopgebied.

Niet alleen Sels moest bij de pinken zijn. Ook Robert Sanchez, zijn collega aan de overzijde, redde in de slotfase een punt voor zijn ploeg met een puike redding.

"We hadden op voorhand getekend voor een punt, maar als je de wedstrijd zag, hadden we ook kunnen winnen", zei Matz Sels. "We hebben nu al 6 wedstrijden op verplaatsing niet verloren. Daar moeten we vertrouwen uit tanken."

Sels bleef bescheiden, ondanks zijn belangrijke rol. "Ik was blij om het team in de wedstrijd te houden. Met een paar goede reddingen was het belangrijk om het team energie te geven."

"We hadden kunnen verliezen, maar hadden ook kunnen winnen. Misschien is het dan een logisch gelijkspel. We zijn alvast goed begonnen aan het seizoen. Dit geeft veel vertrouwen."