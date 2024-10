VIDEO - Matz Sels redt een puntje voor 10-koppig Nottingham Forest op bezoek bij Chelsea

40 minuten had Matz Sels het relatief rustig tegen Chelsea, waar alle sterspelers opnieuw aan de aftrap stonden na hun rustdag tegen Gent. Zij ondervonden dat Nottingham Forest zich niet zomaar zou laten doen.



Sels zag in de eerste helft een paar ballen over en naast gaan, maar in minuut 40 moest hij zich een eerste keer onderscheiden met 2 reddingen. 3 minuten later was de doelman wel bijna geklopt. Met wat geluk kreeg hij de bal via de paal in zijn handen.