Even ademruimte voor Marc Brys? Bondsvoorzitter Samuel Eto'o 6 maanden geschorst bij Kameroen na wangedrag

Samuel Eto'o kan Marc Brys zijn leven de komende maanden niet zuur maken. De bondsvoorzitter van Kameroen is een halfjaar geschorst door de FIFA voor wangedrag richting spelers en de wedstrijdleiding. Eto'o mag in die periode geen officiële wedstrijden van Kameroen bijwonen.

"Samuel Eto'o wordt 6 maanden geweerd van alle wedstrijden van Kameroen", deelt de wereldvoetbalbond FIFA in een persbericht.

De legende van Kameroen maakte overtredingen tegen artikels 13 en 14 van de disciplinaire code. Het gaat om offensief gedrag, schending van fair play en wangedrag tegenover de scheidsrechters en spelers op het WK U20 bij de vrouwen afgelopen september.

Eto'o was toen op bezoek bij de Kameroense ploeg voor de wedstrijd tegen Colombia. Zijn straf gaat vandaag in.

Betekent het mentale rust voor Marc Brys? De Belgische coach staat in oktober en november voor cruciale wedstrijden in de kwalificaties van de Afrika Cup. Dat zonder de bondsvoorzitter achter hem in de tribunes.