Marc Brys scoort punten bij debuut: Kameroen knalt 4 goals voorbij Kaapverdië in WK-kwalificatie

Een doekje voor het bloeden in de vete met Samuel Eto'o? Marc Brys heeft zijn sportieve debuut bij Kameroen niet gemist. In de WK-kwalificatie zette zijn team Kaapverdië makkelijk opzij. Ongetwijfeld een opluchting na een woelige start bij zijn nieuwe werkgever.

"Voetbal is heilig in Kameroen", wist ex-coach Hugo Broos te vertellen. Dus mocht Marc Brys zijn start absoluut niet missen als bondscoach.

Na 11 minuten mocht de bondscoach voor het eerst opgelucht ademhalen na een woelige start bij zijn nieuwe werkgever. Michael Ngadeu (ex-Gent) kopte een hoekschop staalhard in doel voor de 1-0.

De thuisploeg nam wat gas terug en liet Kaapverdië komen, om dan hard uit te halen in de tegenaanval. Ngamaleu vond na wat overstapjes Vincent Aboubakar. De spits van Besiktas twijfelde niet om de score te verdubbelen.

De aansluitingstreffer van Monteiro zorgde exact 5 minuten voor spanning in de wedstrijd, tot opnieuw Aboubakar vanaf de stip weer voor de veilige voorsprong zorgde. Tolo zette de 4-1 op het bord kort na rust, meteen ook de eindstand.

Die toverde een brede lach op het gezicht van Brys. Hij applaudisseerde zienbaar gelukkig na het laatste fluitsignaal. Hopelijk voor onze landgenoot kan hij ook op erkenning rekenen van zijn bondsvoorzitter.

Kameroen staat aan de leiding in zijn groep in de WK-kwalificatie. Brys en co. tellen 7 punten na 3 matchen, net als Libië.