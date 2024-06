Marc Brys hoopt dat rust terugkeert: "Wij doen niet aan politiek, laat ons ons werk doen"

Wordt hij nu bondscoach of toch niet? Is hij ontslagen of uiteindelijk toch niet? Marc Brys was de voorbije dagen de speelbal in een politiek spelletje tussen het ministerie van Sport en de Kameroense bond, meer bepaald voorzitter Samuel Eto'o.



Brys leek de dupe te worden van deze machtsstrijd, maar hij overleefde de storm en staat nu toch voor zijn eerste match, een kwalificatiematch voor het WK van 2026.

Gisteren leek Eto'o nog een laatste stok in de wielen te steken door erop te wijzen dat de assistenten van Brys geen accreditatie hebben en dus niet op de bank mogen zitten, maar dat lijkt reglementair niet te kloppen.



Brys probeert het allemaal niet aan zijn hart te laten komen en bleef dan ook rustig op de persconferentie. "Mijn staf, mijn spelers en ik zijn allemaal apolitiek, wij doen niet aan politiek."

"Wij doen gewoon ons werk en wij vragen dan ook dat we ons werk mogen doen, want dat is het allerbelangrijkste. De focus is nog altijd daar, wij zijn onbevreesd."

Brys prees ook zijn spelersgroep uitdrukkelijk. "Ik doe deze job al sinds mijn 27e en ik heb nog nooit zo'n standvastige groep gezien. We zijn klaar om te winnen."

En dat kan Brys maar beter doen of zijn avontuur in Kameroen zou wel eens kortstondig kunnen zijn.