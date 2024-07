Afrikaanse voetbalbond roept Samuel Eto'o op het matje en geeft hem zware boete

Samuel Eto’o heeft het weer bont gemaakt. De huidige voorzitter van de voetbalbond van Kameroen is door de disciplinaire commissie van de Afrikaanse voetbalbond schuldig bevonden aan "het schenden van ethische principes". Hij moet een boete betalen van 200.000 dollar, zijn advocaten gaan in beroep.

De Afrikaanse voetbalbond beschuldigde Samuel Eto’o van het beïnvloeden van voetbalwedstijden in de hoogste klasse in Kameroen. Daarvoor vond de jury de bewijslast niet overtuigend genoeg, maar toch kreeg Eto’o een fikse boete.



"Hij heeft de ethische principes, de integriteit én de sportieve spirit met de voeten getreden door een contract af te sluiten als ambassadeur van 1XBet." Dat is een online gokkantoor voor onder meer sportweddenschappen met een bedenkelijke reputatie.



De advocaten van de voormalige spits van Barcelona, Inter en Chelsea lieten al weten in beroep te zullen gaan: "De Afrikaanse voetbalbond beschikt zelf niet over een ethische commissie of ethische code."



Eto’o kwam de voorbije maanden onder meer in het nieuws door zijn ruzie met de minister van Sport in Kameroen. Die had zonder overleg met Eto’o een nieuwe bondscoach gekozen: Marc Brys.