Nieuw hoofdstuk in Kameroense soap: Eto'o vervangt Marc Brys door nieuwe interim-staf

Op 3 juni zou Marc Brys zijn eerste match als bondscoach van Kameroen in goede banen moeten leiden, maar zijn periode bij de nationale ploeg lijkt er al op te zitten voor ze ooit echt begonnen was.

Na de hevige discussie eerder vandaag tussen Brys en bondsvoorzitter Eto'o, riep die laatste een spoedvergadering bij elkaar. Fécafoot, de voetbalbond in Kameroen, besliste daarin om Marc Brys en zijn assistenten opzij te schuiven.

Eto'o en de leden van de spoedvergadering hebben meteen ook al interim-vervangers voor Brys en zijn assistenten aangeduid. Ze hebben een coach, een assistent en een physical coach aangesteld.

Als redenen voor de breuk met Brys geeft Eto'o de vele tekortkomingen van de Belgische coach aan. Zo zou hij niet aanwezig geweest zijn op een eerste vergadering met de voetbalbond op 10 mei, zou hij weigeren om het trainingsschema te delen met de bond, zou hij zijn selectie verkeerd gecommuniceerd hebben en zou hij informatie gedeeld hebben met de pers.

Ook wordt er nadrukkelijk gesproken over het weinig respectvolle gedrag van Brys tegenover Samuel Eto'o. Zoals dus te zien in de video die intussen viraal is gegaan.

Of dit ook het definitieve einde betekent voor Brys in Kameroen is wel nog niet 100 procent duidelijk. Zijn aanstelling was immers vanaf het begin een twistappel tussen de voetbalbond en de Minister van Sport. Vanuit het Ministerie van Sport is er nog niet over een ontslag van Brys gecommuniceerd.