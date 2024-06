"Alles is weg! Dit heb ik nog nooit gezien": Eto'o saboteert trainingskamp Marc Brys op bizarre manier

Alles vergeten en vergeven?



Wel, amper enkele dagen nadat Eto'o en Marc Brys de vredespijp schijnbaar gerookt hadden, zit het spel opnieuw op de wagen.

Het is geen geheim dat de bondsvoorzitter van Kameroen geen fan is van onze landgenoot als de nieuwe bondscoach. Dat heeft hij sinds zijn aanstelling al meermaals laten zien. Zo was er vorige week nog de hallucinante ruzie in het hotel van de nationale ploeg.

Maar na publiekelijke excuses en een gezamenlijke persconferentie vorige week donderdag leken de plooien eindelijk en definitief gladgestreken.

Maar schijn bedriegt.



Toen Marc Brys - die over vier dagen zijn eerste WK-kwalificatiewedstrijd speelt tegen Kaapverdië - aan zijn trainingskamp wilde beginnen, kwam hij opnieuw voor een onaangename verrassing te staan: al het trainings- en wedstrijdmateriaal was verdwenen uit het spelershotel.



Volgens verschillende lokale bronnen en de Italiaanse sportkrant La Gazzetta dello Sport was het een nieuwe zet van Eto'o om onze landgenoot het leven zuur te maken.



De bondsvoorzitter zou op eigen initiatief de spelersbus - die met al het materiaal in de koffer voor het hotel geparkeerd stond - weggelokt hebben met een telefoontje.