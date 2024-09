"Zelfs een fotograaf werd geraakt door vuurpijl": onze man in het stadion doet zijn verhaal van de geëscaleerde derby

Iedereen zag het aankomen en toch is het gebeurd. De beladen clash tussen Antwerp en Beerschot werd na 75 minuten stilgelegd door vuurpijlen (tot drie keer toe) uit het uitzinnige bezoekersvak. Onze man in het stadion, Bert Sterckx, doet het relaas van de uit de hand gelopen derby. "Dit heeft niets meer met voetbal te maken", betreurt hij.

De waarschuwing is jammer genoeg werkelijkheid geworden. "Mannekes, wees realistisch: volgende week is er geen laatste fluitsignaal." Zo klonk het dreigement van de Beerschot-hooligans in de aanloop naar de derby tegen Antwerp. Mocht hun club - met 1 op 24 allerlaatste - ook tegen de grote rivaal onder de verwachtingen blijven, zou er ingegrepen worden.

"Een fotograaf, ik benijd hem niet, krijgt ook een vuurpijl van het gespuis op hem. Dat is heet én gewoonweg gevaarlijk. De veiligheidsmensen staan van dichtbij te kijken en filmen wat er gebeurt in het vak."

Bij de eerste lading vuurpijlen laat scheidsrechter Lothar D'hondt de wedstrijd nog gewoon verdergaan. Maar bij het tweede salvo stuurt de scheidsrechter iedereen naar binnen.



"Het was te voorspellen", vertelt Sterckx vanuit het stadion. "Die arme doelman van Beerschot probeert de vuurpijlen wel nog op te ruimen, maar dat is tevergeefs. Iedereen moet naar binnen, want er zijn al zwarte roetsporen te zien op het veld.



"Het hek is wel goed gemaakt, want de Beerschot-aanhang probeert eraan te schudden en erop te stampen. Maar ze geraken er niet door. Dit heeft niets meer met voetbal te maken."