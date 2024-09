Ewoud Vromant snelt naar WK-brons met knappe remonte in de sprint: "Ik kon net aanklampen"

Ewoud Vromant heeft het brons gepakt in de WK wegrit in de C2-klasse. De wereldkampioen tijdrijden kon een achtervolgende groep volgen en snelde naar plek 3 in de sprint. In de categorie C1 sprintten Cyril Berthaut en Lennert Vanlathem ook voor het brons. Zij moesten vrede nemen met plaats 6 en 7.