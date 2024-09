Belgische bondscoach hoopt op meer WK-medailles van G-wielrenners: "We mogen hoge verwachtingen hebben"

do 26 september 2024 06:10

De Belgische G-wielrenners gaan met ambities naar de wegritten op het WK in Zürich. Dat mag ook wel na de succesvolle tijdritten, met onder meer een wereldtitel voor Ewoud Vromant (C2). Extra medailles binnenrijven kan dus zomaar. "Ik verwacht hier en daar nog een medaille, al zijn wegritten moeilijk te voorspellen", blikt bondscoach Remko Meeusen vooruit.

Maandag en dinsdag waren mooie dagen voor het Belgische G-wielrennen. Ewoud Vromant (goud), Tim Celen (zilver), Marvin Odent en Maxime Hordies (brons) pakten medailles in het tijdritten. Met ook nog onder meer een 4e plaats van Louis Clincke kan België niet klagen. "Ik ben nu alvast enorm tevreden", vertelde bondscoach Remko Meeusen. "We werken met trainingspieken en ik zag dat onze renners allemaal records gereden hadden. Dat is uitzonderlijk. Zeker na de recente Paralympische Spelen is dat een mooie beloning voor ons als team." Zeker voor wereldkampioen Ewoud Vromant wil Meeusen nog eens de loftrompet bovenhalen. "Na zijn coronabesmetting had hij een superdag en kon hij zijn ding doen op een parcours dat op zijn lijf geschreven was.

Ewoud Vromant ontving dinsdag de regenboogtrui.

Meer medaillekansen

Van donderdag tot zaterdag komen er 8 Belgen in actie in de wegrit. Maxime Hordies, 3e in de tijdrit, bijt vandaag de spits af. "Ik verwacht dat hij na zijn tijdrit nog veel honger heeft. Hetzelfde geldt voor Louis (Clincke). Hij heeft nog veel honger om zich te bewijzen in zijn laatste wedstrijd van het seizoen." En wat kan Ewoud Vromant bij de C2? "Hij zal na zijn tijdritgoud proberen om de kers op de taart te zetten." In de C1-categorie rekent België op Cyril Berthaut en Lennert Vanlathem, 5e en 7e in de tijdrit. "Voor hen zit er een mooi resultaat in en liggen er kansen", blijft Meeusen op de vlakte.

Als iedereen er het maximale uithaalt, ben ik tevreden. Remko Meeusen (bondscoach G-wielrennen)

En dan is er ook nog Tim Celen. Hij pakte zilver in de tijdrit en zou ook moeten kunnen scoren in de wegrit. "Tim krijgt een parcours naar zijn smaak met redelijk wat hoogtemeters", weet Remko Meeusen. "Mogelijk draait het uit op een sprint, maar hij bewees dat hij dat kan. Hij is erop gebrand om te schitteren." Marvin Odent en Jean-François Deberg (H3) sluiten zaterdag de rij. "Zij zullen heel aandachtig moeten koersen en anticiperen op alle ontwikkelingen." Kortom, de verwachtingen liggen vrij hoog. "Als iedereen er het maximale uithaalt, ben ik tevreden. Ik verwacht hier en daar nog een medaille, al zijn wegritten moeilijk te voorspellen", aldus bondscoach Remko Meeusen.