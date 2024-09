België verzamelt 4 tijdritmedailles op WK G-wielrennen: gouden Ewoud Vromant en zilveren Tim Celen blinken uit

di 24 september 2024 16:39

In Zürich hebben de Belgische G-wielrenners ons land vandaag vier WK- medailles bezorgd. In de categorie C2 nam Ewoud Vromant revanche tegen zijn Franse concurrent Alexandre Léauté. Hij pakte de wereldtitel in het tijdrijden. Later waren er ook nog bronzen medailles voor Marvin Odent en Maxime Hordies. Tim Celen gaf de dag ook nog een zilveren randje met een 2e plaats in de T2-klasse.

Belgen op 24 september 🥇- 1e in 23'13"58 tijdrit C2 (18,8km) Ewoud Vromant 7e tijdrit C1 (18,8 km) Lennert Vanlathem 5e tijdrit C1 (18,8km) Cyril Berthaut 20e tijdrit H3 (18,8km) Jean-François Deberg 🥉 - 3e tijdrit H3 (18,8km) Marvin Odent 🥉 - 3e tijdrit H1 (18,8km) Maxime Hordies 🥈 - 2e tijdrit T2 (11,3km) Tim Celen

Nu wel goud voor Vromant

De eerste Belgische G-wielrenner op Zwitserse wegen vandaag was Ewoud Vromant. Hij moest net als op de Paralympische Spelen afrekenen met Alexandre Léauté. In Parijs was de Fransman de betere met slechts 2 seconden verschil, vandaag was het aan Vromant om te juichen. Halfweg had de Belg al 3 seconden voorsprong en dat kon hij uitdiepen. Léauté kwam 20 seconden tekort, goud dus voor Ewoud Vromant. In 2022 werd Vromant al eens wereldkampioen tegen de klok. Er hangen nu al 4 WK-medailles uit het tijdrijden in zijn kast.

De regenboogtrui is voor Ewoud Vromant dit jaar.

2e zilver op rij voor Tim Celen

Ook de 7e en laatste Belg in actie reed naar WK-eremetaal. Tim Celen pakte namelijk het zilver in de T2-klasse. Enkele weken geleden was hij nog de snelste van zijn klasse op de Paralympische Spelen. Toen leverde dat het brons op, door de samenvoeging met de T1-categorie.



Vandaag moest hij de Brit Felix Barrow voor zich dulden. Hij was meer dan 30 seconden sneller. Halfweg was Celen 3e, maar hij kon nog een plekje goedmaken in de laatste 6 kilometer. Net als vorig jaar wordt Celen zo 2e op het WK tijdrijden.

Tim Celen was niet ontevreden met zijn zilveren medaille op het WK.

Celen: "Voorzien om meer vermogen te duwen"

Tim Celen: "Na de historie in Parijs ben ik toch wel gelukkig. Ik kwam vermoeid aan na de rit naar hier. De trainingen gingen vrij vlot, maar ik voelde me niet schitterend. Na de opwarming werd het gevoel beter. Ik denk dat ik best trots mag zijn op mijn tijdrit. "Ik wist dat ik een goed tempo moest rijden richting het 2e deel. We hadden afgesproken om daarna meer vermogen te duwen. Ik denk dat ik het goed heb uitgevoerd. Ik ben hier heel trots op, maar ik heb al mooiere prestaties neergezet. Dit is sowieso wel mooi."

Odent en Hordies snellen naar brons

's Middags werd het Belgische medailletotaal al aangedikt. Daar zorgden Marvin Odent en Maxime Hordies voor. Odent werd vorige week 41 jaar, maar komt eigenlijk nog maar net piepen op dit niveau. In de H3-categorie werd hij 3e vandaag op het WK tijdrijden. Halfweg was Odent al op bronzen koers en hij gaf die positie niet meer af. De Fransman Boredon en de Nederlander Mekenkamp waren sneller dan de West-Vlaming, die een pak beter doet dan zijn 7e plek van vorig jaar. Odent werd 4e in de paralympische tijdrit, Hordies 2e. Hij mocht dus zeker dromen van een medaille. En die pakte hij ook. Na 19 kilometer was hij wel 2'45" trager dan de dominante Italiaan Cornegliani, maar het volstond voor brons. Voor Hordies is het zijn 5e tijdritmedaille op een WK.

In het tijdrijden werd Hordies nu al 2 keer 2e en 3 keer 3e op het WK.

Odent: "Chocolademedaille smaakte bitter"

Marvin Odent: "Het doet heel veel deugd na het harde werk van de afgelopen 2 jaar. Ik heb een beetje het gevoel dat ik de medaille verdiende. De chocolademedaille in Parijs smaakte bitter. De Paralympische Spelen waren een totaal nieuwe ervaring. Ik ben heel tevreden. De lijn en het vermogen zaten goed."

Hordies: "Donderdag rij ik voor goud"

Maxime Hordies: "Ik was niet 100 procent vandaag. Ik heb niet goed kunnen recupereren van Parijs. Ik wist dat het vandaag moeilijk zou zijn. Maar het is een podium, dus ik ben blij. Ik weet dat de tijdrit niet mijn favoriete koers is. Ik ben beter in de wegrit. Nu moet ik ontspannen en uitrusten voor donderdag. Dat is mijn 'dada'. Donderdag rij ik voor goud."

Ereplaatsen voor Berthaut en Vanlathem

Er kwamen nog 3 Belgen in actie in actie in de ochtend- en middagsessie. In de H3, de categorie van Marvin Odent, werd Jean-François Deberg 20e. In de C1-klasse kwamen Cyril Berthaut (5e) en Lennert Vanlathem (7e) dichter bij de medailles. Voor beide mannen is het hun beste prestatie ooit op een WK. Vanlathem maakte zelfs zijn WK-debuut op de weg.

