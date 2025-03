Ondanks anticlimax en conflictgebied blijft Van De Wouwer optimistisch: "WK in Rwanda kan succesverhaal worden"

De generale repetitie voor het WK Rwanda is met een ferme anticlimax geëindigd. Door hevige regenval werd de slotrit van de plaatselijke rittenkoers vroegtijdig gestaakt. Vooraf was er ook al controverse over de veiligheid vanwege het naburige gewapende conflict. Lotto-ploegleider Kurt Van De Wouwer was ter plaatse en gaf achteraf zijn kijk op de zaak. "Ik heb er niks van gemerkt", klinkt het.

De Ronde van Rwanda moest deze week alle twijfels wegnemen voor de organisatie van het WK ginds, maar op de slotdag draaide het alsnog uit op een sisser.



De laatste rit rond Kigali - het decor van het komende wereldkampioenschap - moest geneutraliseerd worden door hevige regenval. Volgens verschillende bronnen was er sprake van een landverschuiving, waardoor er modder op de weg terecht was gekomen. "Het is hier nochtans zeven dagen goed weer geweest met temperaturen boven de 30 graden", vertelt Kurt Van De Wouwer, de aanwezige ploegleider van Lotto. "Maar het heeft hier lang niet geregend, dus de plotse buien maakten de wegen zeer glad." Lotto koos er in tegenstelling tot Soudal-Quick Step wel voor om af te reizen naar de rittenkoers in Rwanda. Er heerst namelijk onrust in de regio met een oplaaiend gewapend conflict net over de grens in Oost-Congo. "Of het nu de juiste keuze was om deel te nemen? Sportief zeker wel. Op vlak van veiligheid hebben wij het niet anders aangevoeld dan vorig jaar. Zowel op als naast de fiets. Tijdens de koers is het hier zelfs vaak veiliger door de goede wegen en het weinige straatmeubilair."

Eerlijk gezegd zou ik niks van het conflict gemerkt hebben wanneer ik het nieuws in België niet had gevolgd. Kurt Van De Wouwer, ploegleider Lotto

Zondag eindigde de koers relatief ver weg van de volatiele grenszone, maar zeker in het begin van de week kwam het peloton toch akelig dichtbij. "Maar eerlijk gezegd zou ik er totaal niks van gemerkt hebben als ik het nieuws in België niet had gevolgd", klinkt het bij Van De Wouwer. "Ik heb totaal geen conflict gezien. Er stonden wel militairen langs het parcours, maar dat is hier de gang van zaken. Vorige keer zorgden ze ook voor de beveiliging." "De sfeer was hier ook echt goed, zoals altijd. Er was een massa volk en veelal proberen ze dan mee te lopen op de klimmetjes (lacht)."

Aldo Taillieu won voor Lotto de proloog in Rwanda.

