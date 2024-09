Ewoud Vromant voelt "veel opluchting" na wereldtitel tijdrijden: "Nochtans week niet kunnen trainen na Parijs"

Ewoud Vromant mag zich wereldkampioen tijdrijden noemen. Na twee (nipte) nederlagen op de Paralympische Spelen kon hij in Zürich wel afrekenen met zijn Franse concurrent Alexandre Leauté. "Ik had veel twijfels. Na de Spelen heb ik een week niet kunnen trainen", deelt een blinkende Vromant.

Zowel in de individuele achtervolging als in de tijdrit moest Ewoud Vromant op de Paralympische Spelen Alexandre Leauté laten voorgaan. Vooral in de tijdrit (2 seconden verschil) was het een nipte nederlaag.

Tijd voor revanche, en dat kon op het WK in Zürich. Vromant klopte deze keer Leauté, met 20 seconden voorsprong.

"Er is enorm veel opluchting", vertelde Ewoud Vromant meteen achteraf. "Er was een beetje frustratie. Deze zomer wist ik niet waar ik het liet liggen."

"Dit was een parcours dat op mijn lijf was geschreven, want ik ben groot. Een vlak parcours, beter kan het niet zijn."