Europa League verwaarlozen voor JPL? Union-CEO wil er niet van weten: "Dit kan ons naar nieuw niveau tillen"

Voor het 3e jaar op een rij treedt vicekampioen Union aan in de Europa League. Net nu het wat minder draait in de competitie, openen de Brusselaars hun Europese avontuur tegen Fenerbahçe. Toch maakt CEO Philippe Bormans zich nog geen zorgen. "We komen naar hier om iets te rapen."

"Uiteraard moeten de punten op een bepaald moment wel volgen, maar veel belangrijker is het spel. Dat is wat ons betreft positief en groeit week na week."

CEO Philippe Bormans blijft er allemaal rustig bij. "We kijken nooit naar het klassement, zeker in het begin van het seizoen niet", zegt hij. Nu is het belangrijk om goed voetbal op de mat te brengen en de punten zullen dan wel volgen."

10 op 24, amper 7 doelpunten gescoord ... Het zijn niet de statistieken die we de voorbije jaren gewoon zijn geraakt bij Union . Ook de 12e plek in het klassement oogt vreemd, nadat het drie jaar op een rij heeft meegestreden voor de titel.

Slaat de transferpolitiek nu toch eens tegen? Had Union de voorbije jaren de ene topschutter na de andere, dan is de doelpuntenoogst nu wat mager.

"We hebben wat pech gehad in de afwerking, waardoor we een paar matchen, die we verdienden om te winnen, niet hebben kunnen winnen. Dat is zuur en jammer, maar het is nog een heel lange weg."

Over geflopte transfers wil Bormans niet spreken. "Dat is heel kort door de bocht. Die jongens hebben de tijd nodig om zich te integreren. Er is ook nog veel ervaring van de voorbije jaren. We hebben er het volste vertrouwen in."

"De groep is zeker breed genoeg en kwalitatief genoeg, maar ik snap dat er vragen zijn, want de meesten kennen de nieuwe spelers niet. Geef die jongens rustig de tijd en die gaan zeker hun meerwaarde nog tonen."