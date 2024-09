Gebrek aan efficiëntie breekt Union ook in Turkije zuur op: Brusselaars gaan met 2-1 onderuit tegen Fenerbahce

Misschien had Sébastien Pocognoli zich gewoon versproken? De Union-coach zette zich schrap voor een blitzkrieg van Fenerbahçe, maar het waren de bezoekers die na amper 15 seconden al in het Turkse strafschopgebied stonden.



Het was een voorbode van een puike start van Union. Aanval is de beste verdediging, niet? Na amper 3 minuten had Mathias Rasmussen al een voorzet van Sadiki in doel kunnen schuiven, maar hij kwam een teentje tekort.



Ook Sadiki raakte vanuit een scherpe hoek niet voorbij doelman Livakovic en Ivanovic trof ook nog eens de paal. Union, dat in de competitie nog maar 7 keer kon scoren, charmeerde wel, maar scoren lukte ook in Europa niet.



Dat het bij de eerste tegenprik wel raak was, maakte het extra pijnlijk. Fenerbahçe maakte 25 minuten niets klaar, maar een hoekschop die bleef hangen in het strafschopgebied, werd door Söyüncü voorbij een tot dan werkloze Moris geknald. Een domper voor Union dat zichzelf vergat te belonen.