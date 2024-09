Pep Guardiola geeft eerste geruststellende signalen over blessure De Bruyne: "Hij zal niet lang meer out zijn"

Hoopvol nieuws vanuit Manchester. Kevin De Bruyne liep vorige week in de Champions League een vermoedelijke liesblessure op tegen Inter en raakte ook niet fit voor de topper tegen Arsenal. Toch klonk Manchester City-coach Pep Guardiola na het titanenduel optimistisch over de comeback van zijn spelverdeler. "Hij zal niet lang meer out zijn", vertelde hij.

Vorige week woensdag gingen de alarmbellen even af rond Kevin De Bruyne.

De Rode Duivel liep tijdens het Champions League-duel tegen Inter een vermoedelijke liesblessure op na een tik tegen zijn enkel van doelman Yann Sommer. Ondanks zichtbaar ongemak speelde De Bruyne de eerste helft nog uit, maar hij bleef tijdens de rust in de kleedkamer.

Toen hij ook afgelopen weekend ontbrak in de topper tegen Arsenal, groeide de bezorgdheid over zijn fysieke toestand. Toch sprak Manchester City-coach Pep Guardiola na de wedstrijd geruststellende woorden over de verwachte terugkeer van zijn spelmaker.

"Ik denk niet dat hij nog lang out zal zijn", zei Guardiola na het 2-2 gelijkspel tegen Arsenal. "Of hij beschikbaar zal zijn voor Newcastle komend weekend, weet ik niet. Hij voelt nog steeds wat ongemak in zijn benen, maar het zal niet lang duren."

Dit nieuws komt als een opluchting voor De Bruyne, die vorig seizoen al meerdere maanden aan de kant stond door blessures.

Manchester City, dat met 13 punten uit vijf wedstrijden aan de leiding gaat in de Premier League, hoopt snel weer op De Bruyne te kunnen rekenen. De komende week neemt City het eerst op tegen tweedeklasser Watford in de League Cup, waarna een belangrijk Premier League-duel wacht tegen Newcastle United.