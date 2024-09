Blessurezorgen rond Kevin De Bruyne na wissel tegen Inter, Guardiola: "Donderdag meer info"

Het zal toch niet?

Na heel wat blessurelast vorig seizoen lijkt Kevin De Bruyne ook nu weer niet gespaard te blijven van fysiek leed. De Rode Duivel incasseerde in de Champions League-opener van Manchester City tegen Inter schijnbaar een tik tegen zijn enkel van doelman Yann Sommer.



Meteen verscheen een pijnlijke grimas op het gezicht van KDB, die in overleg ging met de medische staf van City. De middenvelder speelde de eerste helft nog uit, maar bleef tijdens de rust in de kleedkamer.



Uit voorzorg? Dat moet later blijken. Pep Guardiola zei meteen na de wedstrijd tegenover de rechtenhouders dat hij "nog niet met de dokters gesproken had".



Op de persconferentie klonk het zo: "Ik zal donderdag meer info hebben. Of hij terug zal zijn tegen Arsenal (dit weekend, red.)? We zullen zien."