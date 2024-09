Zieke titelverdediger Jasper Philipsen moet passen voor sprintersbal in Gooik

"Wij kregen het spijtige nieuws deze ochtend vanuit het team van Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) dat hun renner ziek is en niet in de mogelijkheid is om te starten", meldt de organisatie van de Gooikse Pijl zondag.

Philipsen, die zaterdag nog in actie kwam in de Super 8 Classic, was een van de favorieten in Gooik. Onze landgenoot won de sprintkoers vorig jaar voor de Nederlanders Olav Kooij en Dylan Groenewegen.

Die laatste twee staan zondag wel aan de start in Roosdaal, net als Europees kampioen Tim Merlier, Alexander Kristoff, Gerben Thijssen, Arvid de Kleijn en Jordi Meeus.