Filippo Baroncini plaatst gouden aanval en viert zijn eerste profzege in Super 8 Classic

za 21 september 2024 17:36

Super 8 Classic Wegwedstrijd - mannen Wegwedstrijd 197.8 km 13:00 Brakel - 18:04 Haacht einde 0 30 60 90 120 150 197.8

De eerste is altijd eentje om in te kaderen, zo ook voor Filippo Baroncini. De 24-jarige Italiaan plaatste de juiste aanval in het slot van de Super 8 Classic, die op 28 kilometer van de streep helemaal losbarstte. Baroncini bleef uit de klauwen van een jagende groep. Zo beleeft de renner van UAE een nieuwe triomf na zijn wereldtitel bij de beloften in Leuven anno 2021.



Lang wachten op demarrages

Voor spektakel was het de hele dag uitkijken naar de heuvels rond Overijse. 2 passages over de Moskesstraat, Holstheide en de Smeysberg moesten de sprinters in verlegenheid brengen. Veel gebeurde er wel niet. Enkele schuchtere versnellingen leverden weinig op. Onder meer Tim Wellens geraakte niet weg. Pas bij de laatste keer Smeysberg ontplofte de koers. 4 renners reden weg, grote favoriet Jasper Philipsen parkeerde. Het viertal kreeg gezelschap, want na veel vijven en zessen ontstond er een elitegroep met 17 renners. Mannen als Wellens, Julian Alaphilippe en Biniam Girmay misten de boot.



Het peloton bleef lang gegroepeerd.

Italiaans solonummer

Meteen na die samensmelting wachtte de Bosstraat, de laatste helling van de dag. Daar vond Filippo Baroncini het juiste moment om aan te vallen. De Italiaan was al mee met de besten op de Smeysberg. Nu kreeg hij niemand mee en achter hem viel het stil. Hardrijder Baroncini moest opboksen tegen 16 achtervolgers, maar ze kwamen geen centimeter dichter. Zo mocht de 24-jarige sneltrein voor het eerst in zijn profcarrière de handen in de lucht steken. Hij weet wel hoe het is om te winnen in België. In 2021 werd de UAE-renner wereldkampioen bij de beloften in Leuven, toen ook na passages over de

heuvels in de druivenstreek. De jonge Nederlander Rick Pluimers ontsnapte nog uit de groep en werd 2e. Rui Oliveira (3e) maakte het UAE-feestje compleet.

Filippo Baroncini vond de perfecte timing voor zijn aanval.