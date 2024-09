"Ik mocht het eigenlijk niet doen": hoe Remco Evenepoel zélf voor kettingdrama zorgde, maar gered werd door zijn team

Nooit piekte zijn hartslag al zó vroeg bij een tijdrit. Net voor Remco Evenepoel aan zijn jacht op een nieuwe regenboogtrui begon, leek een kettingprobleem de droom te verpesten. "Mijn eigen fout", gaf de wereldkampioen later toe. Wat liep er dan precies fout? En wie zorgde ervoor dat Evenepoel toch kon vertrekken? Een reconstructie.

Als je dan achteruit trapt, gaat de ketting schuin richting het versnellingsapparaat. Net dan kan die van het tandwiel schuiven. Nochtans maakte de latere wereldkampioen al eens hetzelfde mee. "Ik heb het ook al eens voorgehad in het Baskenland. Ik mocht het eigenlijk niet meer doen - mijn schuld."

Een cruciale fout. Door de anderhalve omwenteling valt de ketting van Evenepoel eraf. U moet weten: onderaan zit er geen geleider aan de ketting, die er bovenaan wel is.

"Om mijn powermeter goed te zetten", zou hij daar achteraf over zeggen.

Zo'n kleine minuut voor de start Remco Evenepoel zit al volledig in zijn mentale tunnel, klaar om naar een nieuwe wereldtitel te knallen. Op automatische piloot trapt onze landgenoot nog even naar achteren.

"Je wereld stort in", blikte Coosemans terug. "Dan moet je gewoon een knop draaien en doen wat er van je verwacht wordt. Maar achteraf moesten we wel een paar minuten bekomen."

Gelukkig snellen de mecaniciens van de Belgische ploeg meteen toe. Hun namen: Bas van de Wouwe en Nicolas Coosemans - de ene is in ploegverband in loondienst bij Visma-Lease a Bike, de andere bij Soudal - Quick Step.

Tegenwoordig rijden renners met enorm grote voorbladen. Dat is allemaal heel fragiel.

Na afloop was de ontlading bij de entourage enorm. Met tranen in de ogen viel de Belgische ploeg elkaar in de armen.

"Hier gaan we toch eens extra van genieten", pufte de materiaalexpert, die trouwens een beetje in het duister tast hoe de ketting van Evenepoel eraf kon vallen.

"Hoe dit kon gebeuren? Ik weet het niet. Tegenwoordig rijden renners met enorm grote voorbladen. Dat is allemaal heel fragiel. Of het een rol speelde dat Remco op een compleet nieuwe fiets rijdt? (schudt het hoofd) Er is afgelopen week mee gereden. En buiten het frame zijn we alle componenten gewoon."

In een worst case scenario had Evenepoel nog altijd op een van zijn reservefietsen kunnen springen.

"Gelukkig hebben we altijd twee extra exemplaren bij", duidde Coosemans. "We hopen altijd dat we ze nooit nodig hebben, toch ze zijn wel voorzien."

Bondscoach Sven Vanthourenhout maakte al véél mee in zijn tijdperk bij de nationale ploeg, maar hier moest zelfs hij even van bekomen.

"Het was niet de makkelijkste dag", overschouwde Vanthourenhout. "Ik wil iedereen van ons team een pluim geven. Inclusief Remco - het is straf hoe professioneel hij met de situatie is omgegaan."

Wedden dat de wereldkampioen wel nóóit meer achteruit zal trappen op een startpodium?